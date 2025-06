Израел елиминира още двама ирански генерали. Иран плаши с удари по американски бази (ВИДЕА)

Израел продължава да нанася удари по военното ръководство на Иран. Още двама ирански генерали са елиминирани. Новите удари са убили двама заместник-началници на Генералния щаб на Иран - Мехди Рабани — отговорен за операциите и Голамреза Мехраби — началник на разузнаването. Не е ясно кога е настъпила смъртта им, но за смъртта им бе съобщено днес.

Във видео новият командир на Корпуса на ислямската гвардия Ахмад Вахиди заяви, че отмъщението ще продължи „докото е необходимо“. Неговият предшественик - Хосейн Салами, беше убит вчера.

🛑Two more Iranian generals eliminated: Israel keeps striking Iran’s military leadership



New strikes killed two deputy chiefs of Iran’s General Staff:

– Mehdi Rabbani — responsible for operations,

– Gholamreza Mehrabi — head of intelligence.



🇮🇷In the video, new IRGC commander… pic.twitter.com/JLCcQelVCQ