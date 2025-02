Израел освободи над 600 палестински затворници, след като "Хамас" върна телата на четирима заложници (ВИДЕО)

Палестинската групировка "Хамас" върна в Газа телата на четирима загинали израелски заложници и заяви, че очаква в замяна Израел да освободи повече от 600 палестински затворници, информира Франс прес, цитирана от БТА. Според израелски служител по сигурността, четирите тела са били предадени от "Хамас" на служители на Червения кръст. Става дума за тленните останки на Цахи Идан, Ицик Елгарат, Охад Яхаломи и Шломо Манцур.

От канцеларията на израелския премиер по-късно заявиха, че се идентифицират телата на четиримата заложници.

"Четирите тела бяха предадени преди малко и очакваме освобождаването на палестинските затворници в съответствие със споразумението за примирие“, потвърди представител на "Хамас".

Според източник от групировка, палестинските затворници, които трябва да бъдат освободени, включват 445 мъже и 24 жени и непълнолетни, арестувани в Газа, както и 151 затворници, излежаващи доживотни присъди за смъртоносни нападения срещу израелци.

Междувременно автобус, превозващ някои от освободените затворници от израелски затвор на Западния бряг, пристигна в Рамала.

