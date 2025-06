Израел: Пилотите ни летяха над Техеран 2,5 часа. Иран с ново твърдение за свален F-35 (ВИДЕО)

"Все още нанасяме удари в Иран. Военновъздушните сили са извършили няколко вълни от атаки. Поразени са над 150 цели и 400 компонента. През нощта 70 изтребителя оперираха над Техеран, като поразиха повече от 50 цели, включително ракети". Това заяви говорител на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) във връзка с продължаващата операция "Изгряващият лъв", която до момента доведе до убийство на висши ирански генерали и ядрени учени, поразяване на ирански ядрени съоръжения и военни обекти. Целта на Израел е да спре Иран по пътя към разработване на ядрено оръжие.

"Израелските пилоти летяха над Техеран в продължение на 2 часа и половина. От началото на операцията десетки самолети оперират свободно над града", твърдят израелските сили.

"Това е най-дълбокият израелски удар в Иран до момента. Превъзходството във въздуха ще помогне за предотвратяване на бъдещи заплахи", заявяват от армията на Израел, която от вчера поразява системи за противовъздушна отбрана и радари на иранска територия, което очевидно е от огромна полза за по-лесно и безопасно прелитане в небето.

Междувременно иранската армия твърди, че се е прицелила в израелски изтребител F-35 и че пилотът е катапултирал. След това ирански източници заявиха, цитирани от турската платформа в "X" Clash Report, че пилотът на самолета е бил заловен от ирански командоси. Доказателства обаче няма.

Твърденията за свалени израелски самолети започнаха в 20:00 ч. снощи в иранския канал AJA Media Telegram и бързо се разпространиха. С течение на времето тези твърдения се разраснаха, включвайки в информацията пленени пилоти и множество свалени самолети F-35. Въпреки всичко това не се появиха никакви реални доказателства - само генерирано от изкуствен интелект фалшиво съдържание.

