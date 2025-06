Иран върви към ядрено оръжие: Военен анализ какво постигна Израел и какво предстои (ВИДЕО)

Израелски официални лица заявиха, че са оптимисти относно възможността САЩ да решат да се присъединят към тяхната операция срещу Иран, което би им позволило по-лесно да атакуват ирански ядрени обекти, които са дълбоко под земята. Това вероятно ще изисква бомби тип "разрушителни на бункери", хвърлени от стратегическите бомбардировачи B-2 или B-52 на ВВС на САЩ. Информацията е на израелския Канал 12.

Тази информация е доста ключова за това какво всъщност представляват днешните военни действия на Израел срещу Иран. "Вездесъщи анализатори във Facebook" веднага "прозряха" всичко - че Иран всъщност печели, защото жертва дори висши кадри, само че след няколко месеца ще има ядрени бомби. Изтъкнатата причина - израелските удари (вероятно) не са поразили толкова центрофуги за обогатяване на уран от тези, с които Иран разполага, че ефективно да бъде спрян Техеран по пътя към това да влезе в световния ядрен клуб. Например - съоръжението за обогатяване на уран "Фордо", макар че вече в социалните мрежи излизат кадри, че и там има удари:

The Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP) near Qom in Central Iran is reportedly now being targeted by the Israeli Air Force, with strikes also reported against the Parchin Nuclear Facility to the south of Tehran. pic.twitter.com/453tagxrRr — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

The Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP) is Iran’s most fortified uranium enrichment site, located deep inside a mountain near Qom.



Originally an IRGC missile base, it was converted into a nuclear facility and revealed in 2009 after Western intelligence exposed its existence.… pic.twitter.com/DcNnsbdZf4 — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Това е само началото

Дори американският президент Доналд Тръмп предупреди официално Иран, че трябва да има преговори и сделка, иначе това е само началото. Той не влезе в подробности защо това да е "само началото". Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец обаче публикува кратък анализ именно по темата - а той е служил в украинския генщаб и експертността му не подлежи на съмнение.

Машовец обръща внимание именно на "експертни анализи" как Израел избил водещите ръководители на иранската ядрена програма, убил важни ирански генерали, обаче най-ключовите съоръжения на иранската ядрена програма не са понесли значими щети. Тоест, какво от това - убитите ирански учени и генерали ще бъдат заместени от първите им заместници и един вид Израел не е постигнал нищо.

The Israeli military says its air force continues to attack missile launchers and unmanned aerial vehicle launch infrastructure in Iran. pic.twitter.com/SuqeOWVHKK — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

"Ако погледнем по-внимателно всъщност какво направиха израелските ВВС, ще видим, че техните приоритетни цели не бяха куп ирански "научни и военни мозъци", а системата за противовъздушна отбрана на Иран (ПВО) в няколко области наведнъж. Именно там има най-много поражения -

Много се съмнявам, че когато са планирали операцията, от израелския генщаб са решили "да сложат каруцата пред коня". Тоест, че планът е бил да се ударят няколко приоритетни цели и после да се чака отговор. Това изобщо не е характерно за израелската армия. Очевидно е, че първоначално са решили, меко казано, "да разредят" ПВО на аятолаха, а след това "да разширят възможностите си за практическо използване на въздушното пространство на Иран".

Логиката тук е проста и ясна. Първо, "извадете от употреба" ПВО, а след това бавно, обмислено "извадете от употреба" всичко останало необходимо - с щателно разузнаване, оценка и анализ. В този смисъл препоръчвам да се обърне внимание на изявлението на ЦАХАЛ и военно-политическото ръководство на Израел "във връзка с последните събития". В него, иранското ръководство е пряко и недвусмислено адресирано какво е състоянието на "иранското небе" като аргумент, който може радикално да повлияе на бъдещата съдба на Иран.

Multiple secondary fires after Israeli jets reportedly hit a missile site in Tabriz. pic.twitter.com/f1HlWzHqap — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Situation in West Tehran amid Israeli attacks. pic.twitter.com/ltAC5Sla5h — Clash Report (@clashreport) June 13, 2025

Освен това самите израелци твърдят, че "активните действия" срещу Иран ще продължат "най-малко 2 седмици“ (очевидно това е времето, необходимо на Израел, според изчисленията на генералния им щаб, за да изпълни всичко, което смята за необходимо). След "бум-тряс" на ПВО-то на Иран, значителни колебания в този период в посока да се удължи е малко вероятно да настъпят", заключва Машовец.

Междувременно, израелският премиер Бенямин Нетаняху директно заяви, че е наредил още преди 6 месеца иранската ядрена програма да бъде унищожена.