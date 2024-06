Израелската армия въведе средновековни методи срещу терористите (ВИДЕО)

Кадрите, които циркулират, показват как израелски войници използват требюшет, за да изстрелят запалителни оръжия в Ливан, за да запалят пожари от другата страна на границата, пише The Times of Israel.

Използването на средновековното военно пособие идва след като ливанската групировка „Хизбула“ изстреля най-малко 160 ракети по Северен Израел във вчерашния ден. Във вторник пък армията на Израел уби Сами Талеб Абдула, най-високопоставеният командир на "Хизбула". ОЩЕ: Атаките между "Хизбула" и Израел предизвикаха огромни горски пожари (ВИДЕО)

IDF soldiers began using trebuchets on the northern border with Lebanon



According to some Israeli media outlets, the IDF was not allowed to use artillery to burn vegetation near its forward operating base on the Lebanese border, so they decided to use medieval methods to make… pic.twitter.com/vDSgRM3bTE