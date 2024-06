"Хизбула" изстреля стотици ракети по Израел в една от най-големите атаки от Ливан (ВИДЕО)

Това е отговор за убийството на високопоставения командир Сами Абдала, известен също като Абу Талеб.

Footage posted to social media shows several Iron Dome interceptions and rocket impacts in the Mount Meron area, following a barrage launched from Lebanon. pic.twitter.com/nn7q7tQKUI

Ливански военен източник съобщи, че Абдала е най-важният член на „Хизбула“, който е бил убит досега от началото на войната в Ивицата Газа. Припомняме, че ливанската организация откри втори фронт срещу Израел след клането на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. и впоследствие обявената война, като постоянно обстрелва северните израелски територии. Днес е едно от най-мащабните нападения досега.

Lebanon's Hezbollah massively bombarded northern Israel: about 100 rockets were fired



This is one of the largest shelling carried out by Hezbollah. It is likely a response by Lebanese militants to Israel's elimination of senior Hezbollah commander Taleb Sami Abdallah.



Taleb… pic.twitter.com/ynREcNtKC0