Атаките между "Хизбула" и Израел предизвикаха огромни горски пожари (ВИДЕО)

Горски пожари, възпламенени от израелски обстрел, са причинили "сериозни щети" в Южен Ливан, пише още Al Jazeera, позовавайки се на съобщение на Националната информационна агенция на Ливан (NNA).

Пожарите са нанесли щети на жилищни райони, както и на маслинови горички и пчелни кошери. ОЩЕ: Училищен автобус едва се спаси: "Хизбула" атакува Северен Израел (ВИДЕО)

Пожари горят и през границата в Израел, тъй като Хизбула и Израел продължават да си обменят огън. Кадри в социалните мрежи показват как пламъци са обхванали израелския град Кирят Шмона, като потребителите твърдят, че огънят не може да бъде локализиран.

🔥#Israeli city of Kiryat Shmona is engulfed in flames

After another Hezbollah shelling from southern Lebanon, fires broke out in the city, which coincided with strong winds. The fire could not be localized, a noticeable part of Kiryat Shmona is burning. pic.twitter.com/ls64o2w0R8