Израелски заселници опожариха палестинско село на Западния бряг, САЩ с остра реакция (ВИДЕО)

Десетки израелски заселници подпалиха къщи и коли в село в окупирания Западен бряг - другата палестинска територия в Израел освен Ивицата Газа.

Заселниците, някои от които с маски, са хвърляли камъни и коктейли „Молотов“, докато са атакували село Джит - близо до град Наблус, в четвъртък вечерта, съобщиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ). В социалните мрежи се появиха кадри, за които се твърди, че показват къщи и автомобили, подпалени в Джит късно на 15 август. Над селото се е издигнал и облак дим.

