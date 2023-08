Японският премиер хапна храна от Фукушима (ВИДЕО)

То дойде след спора за изхвърлянето на пречистени радиоактивни отпадъчни води от ядрената криза във Фукушима през 2011 г. в океана. ОЩЕ: Безопасно ли е? Япония започна изпускането на вода от АЕЦ Фукушима в океана (ВИДЕО)

Регулаторът на атомната енергия на ООН казва, че изхвърлянето на филтрирана вода в Тихия океан е безопасно и ще има "незначително" въздействие върху хората и околната среда.

Китай обаче обяви в четвъртък, че налага пълна забрана на своите морски продукти поради опасения за здравето на потребителите.

Japan: Prime Minister Kishida and his associates consumed seafood caught in the Fukushima zone where radioactive waste water full of tritium was released the other day.

▪️In this way, he joined the political leadership of South Korea, which in the new chaos, which threatens to…