Безопасно ли е? Япония започна изпускането на вода от АЕЦ Фукушима в океана (ВИДЕО)

Началото на изхвърлянето на вода в Тихия океан е голяма стъпка в извеждането от експлоатация на все още изключително опасния обект 12 години след една от най-тежките ядрени аварии в света, предаде АФП.

Видеозапис, предоставен от оператора на централата TEPCO, показва инженери зад компютърни екрани и официално лице, което казва - след обратно броене - че "клапаните в близост до помпите за транспортиране на морска вода се отварят".

Наблюдатели от атомния надзорен орган на ООН, който одобри плана, трябваше да присъстват на мястото на процедурата, а по-късно в четвъртък работниците на TEPCO - да вземат водни проби. Преди операцията около 10 души проведоха протест в близост до площадката, а около 100 други се събраха пред централата на TEPCO в Токио.

Снимка: Getty Images

"Това е все едно да хвърлиш атомна бомба в океана. Япония е първата страна в света, която е била атакувана с атомна бомба и министър-председателят на страната взе това решение", заяви 68-годишният Кеничи Сато, цитиран от БГНЕС. Китайското министерство на околната среда също разкритикува плана на Япония като "изключително егоистичен и безотговорен" и заяви, че ще "проследи и проучи" въздействието върху своите води.

Още: Риболовци недоволни от изпускането на вода от АЕЦ "Фукушима" в Тихия океан

С около 1000 стоманени контейнера, които задържат водата, TEPCO заяви, че трябва да освободи място за извозване на изключително опасното радиоактивно ядрено гориво и отломки от авариралите реактори.

Три от реакторите в централата "Фукушима-Даичи" в североизточна Япония се разтопиха след мощно земетресение и цунами, при които през 2011 г. загинаха около 18 000 души. Оттогава TEPCO е събрала 1,34 млн. куб. м вода, замърсена при охлаждането на авариралите реактори, както и подпочвени води и дъжд, които са се просмукали в тях.

#Japan began dumping water from the #Fukushima-1 nuclear power plant into the ocean. pic.twitter.com/WnGSfa67Jo