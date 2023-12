Ким Чен Ун се разплака, поиска от жените да раждат повече деца (ВИДЕО)

Още: Разследване: Северна Корея е пратила на Русия 2000 контейнера с оръжия

Докато произнасяше речта за демографията, севернокорейският лидер се разчувства и се разплака. Ким Чен Ун избърса очите си с бяла кърпичка пред хилядите жени, събрали се на национална среща на майките в столицата Пхенян.

Kim Jong Un CRIES while telling North Korean women to have more babies.



The dictator shed tears while speaking at the National Mothers Meeting as he urged women to boost the countries birth rate. pic.twitter.com/J354CyVnln