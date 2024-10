Китай започна учения с бойна стрелба срещу Тайван (ВИДЕО)

Китай провежда учения с бойна стрелба край бреговете на южната си провинция Фудзиен, насочена към Тайван. Това се случва само седмица след мащабното въздушно-морско учение, което Пекин определи като наказание за тайванския президент, отхвърлил претенциите на Китайската народна република за суверенитет над острова.

Ученията с бойна стрелба се провеждат близо до островите Пинтан край провинция Фудзиен от 9 до 13 ч. местно време, според съобщение на Администрацията за морска безопасност на Тайван от 22 октомври. В него се предупреждават корабите да избягват района, но не се посочват допълнителни подробности.

Министерството на отбраната на Тайван заявява, че действията на Китай са част от ежегодни учения и че ги проследява. „Не може да се изключи, че това е един от начините за разширяване на възпиращия ефект в съответствие с динамиката в Тайванския проток“, се добавя в изявлението.

