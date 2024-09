Байдън одобри над половин милиард долара военна помощ за Тайван

Президентът на САЩ Джо Байдън е одобрил военна помощ на стойност 567 милиона долара за Тайван, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Белия дом.

Това е поредният ход, с който Вашингтон цели да укрепи отбранителните способности на острова, изправен пред повишаване на напрежението с Китай, допълва агенцията.

Още: Високо напрежение: Китай, САЩ и американските съюзници си мерят силата (ВИДЕО)

US President Joe Biden approved $567 million in defense support for Taiwan, the White House said, the latest move by the United States to boost the island's military in the face of rising tensions with China https://t.co/PatA5ke6BS