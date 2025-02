Кола бомба уби 15 работници в Сирия (ВИДЕО)

Експлозия на кола бомба в Северна Сирия уби 15 селскостопански работници, съобщава BBC. Колата се е блъснала срещу превозно средство, превозващо селскостопански работници в покрайнините на град Манбидж, източно от Алепо. Това беше втората смъртоносна атака с кола бомба в района на Манбидж за три дни следк ато в събота две деца и една жена бяха сред четиримата убити при експлозия на улица в центъра на града.

Досега никоя групировка не е поела отговорност за деянието. В социалните мрежи обаче се появиха кадри, направени непосредственос лед взрива. Виждат се облаци от дим и останки от превозни средства на пътя. След инцидента в социалните мрежи се появиха и снимки на наредени тела.

#Breaking:



“15 civilians killed in a car bomb explosion. The car bomb from #SDF areas targeted agricultural workers in the city of #Manbij in the eastern countryside of Aleppo”



This according to #Syria’s ministry of health. No claim of responsibility so far pic.twitter.com/3SuaW93U1q