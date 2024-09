"Ливан вече е във война": Здравният министър на страната обяви, че Израел създава паника и терор

„Ливан вече е във война". Това заяви ливанският министър на здравеопазването Фирас Абиад в интервю за Скай нюз. Той оповести, че близо половин милион души са били разселени поради въздушните удари на Израел.

В интервюто за Скай нюз д-р Фирас Абиад каза, че Израел се стреми да създаде „състояние на паника и терор“ сред ливанските цивилни и да „провокира масово изселване“. Той отбеляза, че повече от 700 души са били убити при последните израелски атаки и броят на разселените жители се оценява на близо 500 000.

Д-р Абиад добави още веднъж, че Ливан вече е във война – това не е просто ескалация на конфликта, ние вече сме във война. Ако Израел използва тези много големи и мощни бомби, за да атакува цивилни райони, както прави досега, тогава да, бройките на убитите и разселените могат да достигнат катастрофални нива, дори по-катастрофални от това, което виждаме сега, предупреди той.

