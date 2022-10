Мъск предложи "решение" и на конфликта между Китай и Тайван

Според него правителствата в Пекин и Тайпе могат да стигнат до „разумно и приемливо“ споразумение. В резултат на изказването му китайският посланик в САЩ поздрави Мъск, но тайванският му колега каза, че свободата „не се продава“.

Тайван е демократично управляван остров, който се отцепва от континентален Китай още в средата на миналия век. Пекин обаче настоява, че това е негова територия, като през последните месеци засилва агресивните си действия в Тайванския проток.

Думите на Мъск идват в контекста на успехите на компанията му за електрически автомобили Tesla в Китай, където тя отбеляза месечен рекорд по продажби – 83 135 коли през септември. „Моето предложение би било да се създаде специална административна зона за Тайван, което е приемливо, но може би не всеки ще бъде доволен“, заяви милиардерът в интервюто, публикувано в петък. „Възможно е да постигнат споразумение, което е по-снизходително от това за Хонконг“.

Кин Ганг – китайският посланик в САЩ, сподели интервюто в профила си в Twitter и заяви, че „мирното обединение“ и моделът „една държава, две системи“, използван в Хонконг, били основните принципи на Китай за решаване на тайванския въпрос. "При условие че суверенитетът, сигурността и интересите за развитие на Китай са гарантирани, след обединението Тайван ще се радва на висока степен на автономия - като специален административен район - и на обширно пространство за развитие", добави той.

I would like to thank @elonmusk for his call for peace across the Taiwan Strait and his idea about establishing a special administrative zone for Taiwan. Actually, Peaceful reunification and One Country, Two Systems are our basic principles for resolving the Taiwan question... https://t.co/KYH1Gsu3Um