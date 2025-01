Надежда за Путин да си прибере остатъците от оръжието от Тартус. Тръмп натисна срещу палестинците

Ще успее ли Русия все пак да изнесе военното си оборудване от най-важната си и единствена военноморска база на Средиземно море - тази в Тартус? Въпросът стана пак актуален след като се появи информация, че пристанището Тартус къса сериозни връзки с Руската федерация, научете: Сирийското пристанище Тартус прекратява договора си за инвестиции с Москва.

Пресни сателитни снимки показаха, че изглежда чакащите вече много дни два руски товарни кораба, за които е известно, че обслужват руската армия, се приближават най-после към Тартус. Става въпрос за "Спарта" и "Спарта II". Снимките са от европейския сателит "Сентинел 2", част от програмата на ЕС "Коперник". С нейна помощ може да се гледат заснети кадри навсякъде на планетата и да се правят сравнения с минали периоди от време. Сега въпросът е дали корабите най-после са получили разрешение от новата власт в Сирия да влязат в сирийското пристанище и да приберат тежките оръжия и военно оборудване на руснаците от базата в Тартус:

🚨breaking: Tartus🚨 Has the evacuation of 🇷🇺 equipment been approved by Syrian authorities? It would appear that both Sparta and Sparta II are about to enter port pic.twitter.com/uc7nS4zCbj

На 19 януари двата руски кораба все още бяха в дрейф далеч от Тартус. Но не само те - там буквално се е събрала цяла руска армада от военни и товарни кораби:

Още: Путин, стоп: Руски военни кораби "висят" и не влизат в базата си в Тартус, Сирия (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

...and, at what used to be known as the military piers, there are 3x vessels (none of which appear to be military in nature)



1x General Cargo - Lotus IMO: 9193525

2x unknown@exit266 pic.twitter.com/lT5qSmnFDr