Най-големият протест досега: Десетки хиляди искат оставката на Нетаняху (ВИДЕО)

По време на недоволството снощи се стигна до сблъсъци между израелската полиция и протестиращите.

Полицията взе екстремни мерки, за да овладее хората, като фотографите заснеха брутални моменти, в които униформените влачеха демонстранти по асфалта и ги биеха, за да се подчинят, допълва Daily Mail.

Медията описва случилото се с думите, че улиците на "Нетаняху горят от гняв". ОЩЕ: Протестите срещу кабинета на Нетаняху се засилват

Протестиращите в неделя поискаха правителството да осигури споразумение за прекратяване на огъня, което също ще освободи израелски пленници, задържани от "Хамас" в Газа, и призоваха за предсрочни избори. Организаторите смятат демонстрацията да продължи няколко дни.

Правителството на премиера Бенямин Нетаняху е изправено пред широка критика за провала на сигурността заради атаката на "Хамас" от 7 октомври срещу Южен Израел, при която бяха убити 1139 души, а около 250 други бяха отведени в Газа, според израелските власти. Войната на Израел срещу Газа е убила най-малко 32 782 души, предимно жени и деца, според палестинските власти.

Примирието между Израел и Хамас през ноември доведе до освобождаването на повече от 100 пленници в замяна на освобождаването на палестинците, държани в израелски затвори.

Нов кръг от преговори за прекратяване на огъня и размяна на пленници се очакваше да започне в неделя в столицата на Египет Кайро, въпреки че "Хамас" каза, че групата не е решила дали да изпрати делегация.

Посредниците се надяваха да осигурят прекратяване на огъня преди началото на Рамадан, но напредъкът се спря и свещеният за мюсюлманите месец е повече от половината.

„След шест месеца изглежда, че правителството разбира, че Биби Нетаняху е пречка“, каза демонстрантът Ейнав Моузес, чийто тъст Гади Моузес е държан в плен, пред агенция Асошиейтед прес. „Сякаш той наистина не иска да ги върне обратно, че са се провалили в тази мисия". ОЩЕ: Анализ: Газа се нуждае от план "Маршал“

