Най-малко 40 бойци са убити при сблъсъци в Индия

Щатът е на ръба след избухването на междуетническо насилие от 3 май между племенни групи и етническото мнозинство мейтеи заради плановете за разширяване на икономическите квоти за мейтеите.

Десетки бяха убити при безредиците и хиляди бяха разселени.

В неделя главният министър Бирен Сингх каза пред репортери, че най-малко 40 бойци са били убити при репресии от силите за сигурност.

„Двама полицаи също бяха убити през последните два дни на безредици“, добави той. ОЩЕ: Глобалната икономика зависи от Китай и Африка, а не от Индия

At least 40 fighters killed in clashes with Indian troops in India’s remote state of Manipur https://t.co/InvNgwPvdP pic.twitter.com/TCp9yl87ak