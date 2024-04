Наводнени улици и срутени пътища: Проблеми в Дубай и други емирства (ВИДЕО)

Националният орган за управление на извънредни ситуации, кризи и бедствия призова жителите да напускат домовете си само в „случаи на крайна необходимост“.

Службата също така посъветва шофьорите да паркират превозни средства на „отдалечени, безопасни и високи места, далеч от райони, предразположени към наводнения".

Училищата бяха онлайн през нощта и на всички държавни служители беше казано да работят от вкъщи във вторник и сряда, тъй като метеорологичната служба предупреди за нестабилни метеорологични условия, които ще се засилят на две вълни днес.

