Сирената за евакуация звучи: Ситуацията с наводненията в Русия и Казахстан е критична (ВИДЕА)

Към 8 часа сутринта на 15 април нивото на водата в река Тобол се е повишило до 491 см, като само за последните два часа нивото се е повишило с повече от 10 см. По-рано губернаторът на Курганската област Вадим Шумков каза, че когато нивото на водата достигне 6 метра, ще започне наводняване на десния бряг на Тобол и ниската част на левия бряг. В Курган се извършва евакуация.

Всеки час нивото на водата се покачва и течението се усилва. Хората са помолени да опаковат нещата си и да се настанят в центрове за временно настаняване.

Още: Наводненията продължават: Русия ще бори бедствията с изкуствен интелект (ВИДЕО)

В Томск нивото на река Том се покачи с почти метър за един ден. Вчера дигата при Общинския мост започна да пропада. Според прогнозата на Министерството на извънредните ситуации нивото на водата в река Том в Томск може да надхвърли опасното ниво между 15-17 април.

Заради преливане на вода се срутват част от плочите, укрепващи лявата брегова част на Общинския мост. Според предварителната оценка на властите нищо не застрашава мостовите конструкции, пише РИА Томск. Днес са планирани ледени експлозии, за да се намали нивото на водата. Разрушена е и насипната дига, която трябваше да спре водата, близо до Общинския мост.

