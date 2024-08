Нетаняху за 7 октомври: Съжалявам, че не успях да предотвратя нападението на "Хамас"

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че съжалява, че "Хамас" е съумял да атакува страната му на 7 октомври и че той не е могъл да предотврати това, предаде Франс прес, като се позова на интервю на Нетаняху за сп. "Тайм".

Израелският премиер така и не се извини досега за провала на правителството и на службите за сигурност пред най-тежката атака в историята на Израел. В интервюто за "Тайм" той трябваше да отговори на въпрос именно за извиненията към сънародниците си.

"Да се извиня ли? Разбира се, разбира се. Съжалявам, дълбоко, че нещо подобно се случи. Човек се обръща непрестанно към миналото и се пита: "Можехме ли да направим нещата така, че да попречим на това?", заяви Нетаняху в отговор на въпроса, пише БТА.

"Тайм" го запита и каква би била позицията му ако негов политически противник е бил на власт в Израел на 7 октомври и е претърпял най-големия провал в сферата на сигурността в историята на Израел. Тук Нетаняху заяви, че позицията му ще зависи от евентуална военна победа.

