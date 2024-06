Нова война: Нетаняху заплаши "Хизбула" с ответни действия в Ливан (ВИДЕО)

Нетаняху направи изявлението по време на посещение в северното селище Кирят Шмона, което е обект на обстрели от "Хизбула" през последните дни.

"Който си мисли, че може да ни причини нещо и ние ще седим със скръстени ръце, много се лъже. Готови сме за изключително мощни действия на север, срещу Ливан", написа Нетаняху в своя профил в социалната мрежа X и го гарнира с видео съобщение, направено по време на обиколката му на север близо до границите с Ливан.

Още: Атаките между "Хизбула" и Израел предизвикаха огромни горски пожари (ВИДЕО)

В рамките на визитата си Нетаняху се срещна с командването на 769-та бригада на израелската армия, за да обсъди оперативната ситуация по граничните райони между Ливан и Израел.

Междувременно израелското армейско радио съобщи, че израелското правителство е одобрило призоваването на още 50 000 войници от резерва в подготовка за възможна ескалация на фронта в Ливан. Радиото също така съобщи, че правителството е разрешило да се увеличи броят на активните войници от резерва от 300 000 на 350 000 в подготовка за възможни битки на север с Ливан.

Началникът на щаба на израелската армия Херци Халеви каза, че Израел е близо до вземане на решение относно ежедневните атаки на "Хизбула" срещу Северен Израел, подчертавайки готовността на армията да изпълни всяко решение.

Напрежението се разпали по границата между Ливан и Израел с периодични размени на огън между израелските сили и "Хизбула" в най-смъртоносните сблъсъци, откакто двете страни водиха пълномащабна война през 2006 г. Това стана факт, след като Израел влезе в Газа през есента на миналата година в отговор на смъртоносната операция на "Хамас" от 7 октомври, 2023 година, довела до смъртта на 1200 израелци.

Още: Училищен автобус едва се спаси: "Хизбула" атакува Северен Израел (ВИДЕО)

"Hezbollah" is actively shelling northern Israel



Netanyahu hinted that the IDF will soon launch a military operation against Lebanon.



"Whoever thinks that it can do something to us and we will sit idly by is very mistaken. Israel is ready for extremely strong action in the… pic.twitter.com/yFNH3UMNHJ