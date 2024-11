Обстрел по Израел: 170 ракети и дронове от "Хизбула", има жертви (ВИДЕО)

Най-малко един човек бе убит в Израел при обстрел от страна на ливанското движение "Хизбула", има и ранени.

Една жена беше убита, а 10 души пострадаха леко при ракетен обстрел от страна на "Хизбула" по Шфарам, предаде ДПА, като се позова на местните спасителни служби. Северният израелски град е населен преобладаващо с араби, посочва БТА.

Двама души бяха ранени в тази част от страната при обстрели по-рано на 18 ноември.

Същевременно, снощи петима души бяха ранени в предградията на Тел Авив "Бней Брак" и "Рамат Ган" след прехващане на ракета, изстреляна от Ливан, предаде израелският "Канал 12", като се позова на израелската армия и спасителните служби - отломки от ракетата са паднали в гъсто населен район. Една жена от ранените е в тежко състояние - но местен шеф на полицията твърди, че не става въпрос за отломки от ракета, а директен удар, макар че има видеокадри, които подсказват, че всъщност са били отломки - те са ударили ел. подстанция и това е предизвикало вторична експлозия.

Заради случилото се за кратко беше затворено летище "Бен Гурион".

