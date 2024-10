Оцелели от Хирошима и Нагасаки получиха Нобеловата награда за мир

Тази година Нобеловата награда за мир ще бъде връчена на японската организация "Нихон Хиданкио" за нейните усилия за свят без ядрени оръжия.

Организацията се състои от оцелели от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки по време на Втората световна война. В тези атаки загиват около 120 000 души, а хиляди други умират по-късно от изгаряния и радиационни заболявания.

Норвежкият Нобелов комитет обяви, че наградата за мир за 2024 г. се присъжда на "Нихон Хиданкио" като почит към всички оцелели от атомните бомбардировки. Въпреки физическите страдания и болезнените спомени, тези хора са решили да споделят своя опит, за да вдъхнат надежда и да се ангажират с борбата за мир. Още: Южнокорейката Хан Канг печели Нобеловата награда за литература

"Те ни помагат да опишем онова, което е трудно да се изрази с думи, да мислим за немислимото и да разберем до известна степен неописуемата болка и страдание, които ядрените оръжия причиняват," се казва в официалното изявление.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO