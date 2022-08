Пет китайски ракети паднаха в изключителната икономическа зона на Япония

По-рано днес Китай отмени среща с японския външен министър Йошимаса Хаяши след изявление на групата Г-7 относно китайските военни учения около Тайван, в което се отбелязва, че "няма оправдание" за тях. Вчера Групата на седемте изрази загриженост относно ученията на Пекин с бойни стрелби, отбелязвайки, че "няма оправдание да се използва едно посещение (б.а. - на Нанси Пелоси) като претекст за агресивна военна дейност в Тайванския проток".

Китайците започнаха да провеждат военни учения тази сутрин след посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван вчера. То доведе до увеличаване на напрежението между Пекин и Вашингтон, тъй като Комунистическата партия го смята за признаване на независимостта на острова. Китай все още смята, че Тайван е негова територия въпреки отделянето от средата на миналия век.

От 1895 до 1945 г. Тайван е под властта на Япония, като след капитулацията на страната във Втората световна война е върнат на Република Китай. След победата на комунистите в третата гражданска война в Китай (1946-1949 г.) остров Тайван остава единствената територия под контрола на Република Китай – т.е. не е част от териториите на комунистите в континенталната част.

Токио реагира остро на ученията на Китай, включващи балистични ракети, още в сряда, тъй като Япония има острови край Тайван. Началникът на кабинета на правителството Хироказу Мацуно заяви, че действията на Пекин представляват заплаха за сигурността на страната му. Една от шестте зони, определени от Китай за морските учения, се намира край остров Йонагуни, който е част от префектура Окинава и е само на 110 км от брега на Тайван.

Chinese state media publish data on the forces involved in the exercises#Taiwan's Foreign Ministry called on the international community to jointly condemn #China's military threat. pic.twitter.com/ozaJowlgoP