Япония реагира остро срещу Китай заради военните учения край Тайван (ВИДЕО)

Токио изрази загриженост пред Китай относно мащабните военни учения, заяви в сряда главният секретар на кабинета на страната Хироказу Мацуно. Той каза пред репортери по време на пресконференция, че Япония отново призовава за "мирно разрешаване на въпроса с пролива".

Мацуно припомни, че Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Япония е включена в морския район, който Китай обяви за целево място за своите учения. Япония има острови край Тайван.

Китайските власти смятат посещението на Пелоси в Тайван като знак, че САЩ подкрепя независимостта на острова, който Пекин смята за своя територия. Комунистическата партия обяви, че започва тридневни учения в моретата около Тайван в четвъртък, но местните телевизии вече показаха кадри от началото на тези действия. На видеата се виждат излитащи бойни самолети и движение на танкове.

Chinese television shows footage of the beginning of the exercises of the Chinese army near Taiwan

Китайската армия дори вече е предприела масов обстрел по посака Тайванския проток от територията на провинция Фудзиен. Там вече се водят активни учения като отговор на посещението на Нанси Пелоси, се вижда на кадри от района.

The Chinese military is now conducting a massive shelling in the direction of the Taiwan Strait from the territory of Fujian province, where the PLA exercises are being held in response to Pelosi's visit to Taiwan