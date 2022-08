Начало на китайските учения: Стрелба към Тайван, 10 кораба нарушиха границата (ВИДЕО)

Военните учения, които ескалираха напрежението още при обявяването им, започнаха в 12 ч. местно време в четвъртък. Те се провеждат в шест зони в морето около Тайван. Три от тях са в северната част на острова, а останалите – на юг. В половината от зоните обаче Китай влиза в териториалните води на самоуправляващата се страна (на 20 км от острова), което Министерството на отбраната в Тайпе определи като нарушение на конвенциите на ООН. Според властите в Тайван това е ефективна блокада на острова по въздух и море.

Около 10 китайски бойни кораба са пресекли за кратко мислената линия в Тайванския проток, която отделя Китай от Тайван, преди да бъдат върнати обратно след предупреждения на тайванския флот. Това се е случило в четвъртък сутринта, предаде „Ройтерс“, позовавайки се на свой източник от Тайпе. Тайванската армия е разположила ракетни системи за проследяване на активността на Китайските военновъздушни сили в близост до линията, а военноморските кораби остават наблизо, за да следят активността на китайския флот.

The #Chinese Army has begun its large-scale military exercise in six waters around #Taiwan. The exercise will take place from August 4 to 7. pic.twitter.com/iAPBxp9duA