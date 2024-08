Планът за мир на Китай и Бразилия: Битката между Зеленски и Путин е за Глобалния юг

Китай призова повече държави да подкрепят мирния план на Пекин за Украйна, след като страната проведе кръг от дипломатически преговори с Индонезия, Бразилия и Южна Африка.

Още: Китай към Русия след срещата за мир: Безпристрастни сме към войната в Украйна

Пратеникът Ли Хуей, който е специален представител на китайското правителство по евразийските въпроси и по-рано през годината беше на "мисия" в Европа, нарече трите държави представители на Глобалния юг и „важни сили в насърчаването на световния мир“, които споделят сходни позиции с Китай.

„Те поддържат комуникация както с Русия, така и с Украйна, и остават ангажирани с политическото уреждане на кризата чрез диалог и преговори“, заяви Ли, цитиран от The Washington Post.

По-рано тази година Китай и Бразилия представиха съвместен мирен план, който призовава за мирна конференция с участието на Украйна и Русия и за "неразширяване на бойното поле".

От плана, публикуван в сайта на бразилското правителство, става ясно, че двете държави са постигнали разбирателство по 6 точки:

"Двете страни приветстват членовете на международната общност да подкрепят и одобрят гореспоменатите общи договорености и съвместно да играят конструктивна роля за деескалация на ситуацията и насърчаване на мирните преговори", завършва планът.

Снимка: Kremlin.ru

През февруари 2023 г. пък Пекин представи мирен план с 12 точки, който обаче не устройваше по никакъв начин Киев - в него не се посочваше нищо за изтегляне на руските военни от незаконно окупираните украински земи: Китайският мирен план: Незабавно прекратяване на огъня, но Русия запазва завзетото.

Пекин и Москва отсъстваха от срещата на върха за мир, организирана в Швейцария през юни 2024 г. Русия не беше поканена, но така или иначе обяви, че не би участвала. Китай избра да не се включи. Първоначално украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Пекин е оказал натиск върху други държави да не участват в мирната среща на върха, но оттогава насам Украйна призна ролята на Китай в мирния процес - предвид близките му отношения с Русия. Пример за това е, че през юли украинският външен министър Дмитро Кулеба направи посещение в страната - първото от началото на войната: Кулеба: Китай е „непоколебимо“ ангажиран с териториалната цялост на Украйна.

Както Китай сега опитва да привлече страните от Глобалния юг към своята инициатива за мир, така и Володимир Зеленски говори за същото - той дори обяви, че би било ключово следващата мирна конференция да се проведе в държава от тази група. Русия има доста силно влияние там заради БРИКС и в същото време запазва солидни икономически връзки с Китай. Западът отдавна обвинява Пекин в предоставяне на смъртоносна помощ за режима на диктатора Владимир Путин - нещо, което китайските власти отричат.

Междувременно украинският президент повтаря как до края на тази година ще бъде изготвен план за мир във войната. Той посочи, че Украйна ще разработи подробни планове за всяка точка от Формулата за мир и те ще бъдат на разположение на всички партньори. И заяви - Киев е избрал пътя на дипломацията и трябва по-голямата част от света да подкрепи този план. Думите му дойдоха в края на юни - повече от месец преди украинските сили да предприемат изненадващата трансгранична офанзива в Курска област. Целта на Украйна в случая е да се сдобие с по-силна позиция на масата на преговорите с режима на Путин, защото той не отстъпва: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО).

Днес, 27 август, началникът на кабинета на украинския президент Андрий Ермак също говори на тема бъдещата конференция за мир. Той каза, че до няколко месеца процесът ще приключи със съвместен план за прилагане на Формулата за мир на Зеленски. "Това е първостепенното условие за организиране на втора среща на върха за мир", каза той. "Имаме и проявен интерес от няколко държави, които са готови да бъдат домакини на тази среща", допълни Ермак.

Yermak says preparation for the second Peace Summit is ongoing, on Ukrainian terms. pic.twitter.com/E2Y5on0gIL