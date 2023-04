Появи се клип, в който Далай Лама целува момченце по устата, а после вади езика си (ВИДЕО)

От видеото става ясно, че около Далай Лама има още няколко души, които се смеят. В един момент жена кани малко момченце да се качи при духовния водач. Когато момчето се качва, Далай Лама му посочва едната си буза, за да го целуне. Момченцето, видимо развълнувано, го целува и го прегръща. След това лидерът се обръща и посочва на момченцето да го целуне по устата. Момченцето се колебае, но Лама хваща лицето му и го целува.

Ужасната сцена не приключва с това. След целувката по устата се чува как Далай Лама казва на момченцето да "смуче" езика му и се изплезва, а момчето докосва със своя език езика на Лама. За финал Далай Лама прегръща момчето, а според възмутените потребители 87-годишният тибетски духовен лидер поставя ръката му на слабините си.

Trigger warning: Pedophilia



Dalai Lama calls up a minor boy, kisses him on lips, asks for a tongue kiss as well. Also, notice where he takes the boy’s hand. This is disgusting and appears to be a case of child molestation.©️ pic.twitter.com/QVnyb1myer