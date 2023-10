Президентът на Палестина: Няма да напуснем и ще останем на нашата земя (ВИДЕО)

Това заяви днес палестинският президент Махмуд Абас по време на откриващата си реч на срещата на върха за мир в Кайро, предаде Ройтерс, цитирано от БТА.

Йорданският крал Абдула Втори каза при откриването на срещата на върха за мир в Близкия изток, че насилственото или вътрешно разселване на палестинците би било военно престъпление.

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси заяви на срещата на върха в Кайро, че е приканил лидерите да постигнат споразумение за пътна карта за прекратяване на хуманитарната катастрофа в ивицата Газа и да съживят опитите за постигане на мир между Израел и палестинците.

Целите на пътната карта включват доставянето на помощи за Газа и договаряне на прекратяване на огъня, последвано от преговори, водещи до решение за две държави, каза той.

