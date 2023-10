Десетки камиони с хуманитарна помощ пристигнаха успешно в Газа, ООН с призив (ВИДЕО)

Над 20 камиона с хуманитарна помощ започнаха да влизат през пропускателния пункт "Рафах" към обсадената Ивица Газа. Това се вижда на кадри, излъчени от египетската държавна телевизия.

На този фон ООН, Германия и Великобритания приветстваха първите доставки на хуманитарна помощ, а координаторът на ООН за помощна Мартин Грифтис призова "първата доставка не трябва да е последната".

"Правилно и важно е, че първата хуманитарна помощ вече е напът към хората в Газа. Те се нуждаят от вода, храна и лекарства - няма да ги оставим сами", написа германският канцлер Олаф Шолц в социалните мрежи.

Днешната пратка трябва да бъде последвана от още в следващите дни, посочи от своя страна британският министър на външните работи Джеймс Клевърли.

About 20 trucks with humanitarian aid have entered the Gaza Strip through the Rafah border crossing with Egypt. pic.twitter.com/ER2o0ffJ7C

"Конвоят с хуманитарна помощ включва 20 камиона, които превозват лекарства, медицински консумативи и ограничено количество хранителни доставки", се казва в изявление на "Хамас". По-рано посолството на САЩ в Израел съобщи, че граничният пункт "Рафах" ще бъде отворен за чужденци, които искат да напуснат ивицата Газа.

На този фон в Кайро днес започва среща на върха за мир. На конференцията за Близкия изток ще се търси международно съгласие за необходимостта от деескалация и доставяне на хуманитарна помощ за ивицата Газа.

Във форума ще участват лидерите на редица държави от Европа и Близкия Изток, сред които палестинският президент Махмуд Абас, председателят на Европейския съвет Шарл Мишел, върховният представител на блока за външната политика Жозеп Борел, както и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че продължават усилията за освобождаване на още заложници. Той обеща "да се бори до победа" в Газа, като даде знак, че няма да прекъсне въздушните удари и очакваната сухопътна операция в анклава.

#Palestinian head Mahmoud Abbas demanded an end to "Israeli aggression" and the immediate opening of humanitarian corridors in #Gaza.



"Palestinians will remain on their land," he declared. pic.twitter.com/xgvvxgmFqf