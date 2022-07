Простреляха бившия японски премиер Шиндзо Абе

Абе е колабирал след атаката и е откаран по спешност в близкото медицинско заведение.

Той е бил нападнат от мъж в гръб, докато изнасял реч на улица в Нара в петък.

Мъжът, нападнал бившия премиер, е арестуван. Изглежда, че мъжът е на около 40 години, а оръжието е било конфискуван, съобщи обществената телевизия NHK, като се позова на полицейски източници, предаде БГНЕС.

Абе, най-дългогодишният министър-председател на Япония, заемаше поста през 2006 г. за една година и отново от 2012 г. до 2020 г. Атаката е абсолютно изненадваща предвид факта, че да притежаваш огнестрелно оръжие в Япония е изключителна рядкост предвид много строгите условия да получиш такова.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ