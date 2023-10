Провалът в сигурността на Израел: Разстреляни 20 полицаи накуп, убит висш командващ (ВИДЕО)

Вече е потвърдено – за пръв път от войната Йом Кипур в бой е убит високопоставен израелски военен. Става въпрос за подполковник Джонатан Щайнберг, командир на бригадата "Нахал". На 7 октомври се навършиха 50 години и 1 ден от войната Йом Кипур, която Израел печели.

Освен това, в Сдерот бойците на "Хамас" са убили 20 израелски полицаи – в града в момента навлизат израелските специални части, включително с танкове.

Вече има колони от танкове, които се отправят към южната част на Израел и е очевидно, че израелското военно командване струпва сили за атака в Газа.

"Ще има инвазия в Газа – мисля, че ще е по-голяма от 2014 година, когато участваха до 80 000 резервисти. Израел има 4 дивизии от резервисти и вече събра и дислоцира 35 бригади на границата. До ден-два Израел ще има огромни сили на място, способни да прегазят "Хамас" в Газа", коментира пред "Ал Джазира" Джона Джереми Боб, военен анализатор на The Jerusalem Post.

Additional footage of a Israeli tank column heading south of the country towards the Gaza Strip. pic.twitter.com/MByxh0fWia