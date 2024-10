Путин в Туркменистан: Не го арестуваха. Появи се с черна кола при закон само за бели (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин пристигна в Туркменистан, където взе участие във форума „Взаимовръзката между времената и цивилизациите - основа на мира и развитието“. Той не беше арестуван на фона на призивите на украинското външно министерство властите да го задържат веднага щом слезе от самолета.

Само че Туркменистан не е ратифицирала Римския статут - основополагащия документ на Международния наказателен съд, показва справка в сайта на МНС. Припомняме, че през март 2023 г. съдът в Хага издаде международна заповед за арест на диктатора за систематично отвличане на украински деца.

Той вече беше в страна, ратифицирала Римския статут - Монголия, но там не беше арестуван: Съжаляваме, ръцете ни са вързани: Монголия обясни защо не арестува Путин.

Ден по-рано, на 10 октомври, Украйна изрази надежда, че ръководството на Туркменистан е напълно наясно, че Путин е военнопрестъпник, срещу когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд. Министерството на външните работи в Киев заяви: "Това е само едно от цяла поредица престъпления, извършени от ръководството на Кремъл. Путин и неговите съучастници са отговорни за престъплението агресия срещу Украйна, военните престъпления, престъпленията срещу човечеството, геноцида, убийствата, изтезанията, изнасилванията, грабежите, обстрела на гражданската инфраструктура и други зверства, извършени от руските окупатори на територията на Украйна. Всички те трябва да бъдат изправени пред правосъдието за престъпленията, извършени срещу украинския народ“.

Любопитна част от визитата на Путин е, че той явно е единственият, на когото е позволено да кара черен автомобил в азиатската страна. Диктаторът пристигна в столицата Ашхабад с черна кола, макар че от 2018 г. в Туркменистан е забранено използването на автомобили, различни от белите.

