Мнозинството руснаци иска мир с Украйна, но путински мир (ОБЗОР - ВИДЕО)

Все повече руснаци искат мир с Украйна, но при руските имперски условия. Това заключение може да бъде направено на база поредното социологическо проучаване на "Левада център" - най-голямата руска социологическа агенция, която все още се води независима.

Заключенията, които "Левада" вади на база получените за изследването данни:

Ако сега издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин реши да прекрати войната, решението му ще бъде подкрепено от мнозинството руснаци – 72%, с 10% повече спрямо май, 2023 година, когато "Левада център" за пръв път направи проучване в такъв вариант. 43% биха подкрепили твърдо такова решение, 29% "по-скоро" ще подкрепят такова решение, докато само 11% твърдо не биха подкрепили такова решение.

Всъщност 54% от руснаците твърдо не искат война. Да продължи войната искат 39% от руснаците. За мирни преговори са най-вече жените (62%) и младите руснаци (64% във възрастовата група 18 до 24 години), хора с ниски доходи (60% сред тези, на които парите едва стигат за храна) и живеещи на село (60%). За продължаване на войната са най-вече мъжете (50%), по-възрастните хора (43% на възраст 55 и повече години), по-богатите (40%), както и най-вече живеещите в Москва (58% - вероятно защото в руската столица преките ефекти от войната не се усещат така, както в Курска област, Белгородска област, Ростовска област, Краснодарски край и Брянска област).

Само 31% от руснаците обаче са съгласни анексираните от Руската федерация дотук украински земи да бъдат върнати на Украйна. Това число на практика не се променя спрямо май, 2023 година. Същевременно, украинският президент Володимир Зеленски заяви при вчерашната си визита във Франция, където се срещна с френския президент Еманюел Макрон – не съм дошъл да говоря за спиране на огъня. Русия много работи с медиите. Зеленски го каза предвид поредна спекулация, в "Кориере дела Сера" (украинският президент отиде и в Италия след визитата си във Франция), че може да има спиране на огъня в Украйна при определени условия: Зеленски бил готов за "замразяване" на фронта в замяна на две решения за Украйна?

"I saw that today some media outlets were spreading a lot of information claiming that I supposedly 'came to the allies to talk about a ceasefire'... But no. That's not true. Russia works a lot with the media, with disinformation. All of this is clear." - said President Zelensky… pic.twitter.com/drWseQ9A1C — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 10, 2024 Мнозинството руснаци виждат мира с Украйна така – спиране на огъня и размяна на военнопленници, без връщане на окупирани територии и без членство на Украйна в НАТО т.е. точно така, както Путин иска да има примирие, за да се подготви след време за нова война с Украйна: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО)

Половината участници в проучването (47%) смятат, че "специалната военна операция" (СВО – гнусното име, което режимът на Путин налага за войната в Украйна) е причинила повече щети, отколкото успехи е постигнала – заради огромното количество загубен човешки живот, техника и хвърлени държавни пари. Руснаците, които смятат така, са се увеличили с 6% спрямо май, 2023 година. 28% оценяват СВО като успешна – за успех се счита "връщане на територии и защита на рускоезичното население в Украйна".

На този фон, Държавният департамент на САЩ публикува материал-обзор на официалния си сайт относно Украйна и в него посочва, че от февруари 2022 година насам руснаците са дали над 600 000 военни жертви в Украйна (убити, ранени и изчезнали по време на операция). Това е двойно повече, отколкото гласяха американските оценки преди година – с уточнение, че септември, 2024 година е бил най-кървавият за руската армия месец от началото на наредената от Путин инвазия в Украйна. Към 10 октомври, 2024 година включително, украинският генщаб оценява руските загуби на над 666 300 души.

И друго важно заключение на изследването – който гледа предимно телевизия в Русия, повече вярва на Путин и повече подкрепя руската армия, като 46% от вярващите на руската телевизия искат войната да продължи. Едва около 16% от руснаците имат негативна позиция за действията на руската армия в Украйна.

Политическият анализатор Олга Курносова предупреди, че когато говорим за среда на диктаторското управление, социологическите изследвания могат да покажат само промяна на настроения, не да се доближат до точни съотношения в обществените нагласи. Ясно е, че когато в среда на постоянни репресии някой непознат ти се обажда по телефона и ти задава въпроси (редовна практика в изготвянето на социологически проучвания), невинаги си склонен да си откровен.

Много хора си мислят, че диктаторите не се интресуват от общественото мнение – не е така. Диктаторите искат любовта на хората – Путин е наясно с промените в обществените настроения и не може да ги игнорира, подчерта тя:

Още: Путин ни лъже: Посланието от все повече руски войници, което не стига за мир (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russians want peace, but on imperial terms



According to the data from the Levada Center, the largest independent polling center in Russia, support for the Russian army remains high, despite the growing number of people who think the war has done more harm than good.



However,… pic.twitter.com/mXoHMBt8d0 — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На дневна база интензивността на боевете в Украйна (в статистиката не влиза случващото се в Курска област), която и без това е висока, пак се повишава. Отчетени са 169 бойни сблъсъка на 10 октомври т.е. с 20 повече спрямо 9 октомври. Намаляват обаче хвърлените авиационни бомби – 114, след като на 9 октомври стигнаха до рекордните 160, увеличават се руските артилерийски обстрели – почти 4700, което обаче все още е под типичната за месец септември граница от 5000. Всичко това са данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Изненадващо или не, но най-горещо е било в Лиманското направление – цели 30 руски пехотни атаки. По 24 руски пехотни атаки са отбити в Покровското и Кураховското направление, още 14 руски пехотни атаки са станали факт в Купянското направление - руските въоръжени сили са пробили през Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и са стигнали до покрайнините на Петропавловка (7 километра югоизточно от Купянск), твърди известният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. 11 руски пехотни атаки е имало във Времеевското направление – т.е. от Угледар с посока на север към Курахово, но там засега основната линия на боеве е в района на Богоявленка, т.е. все още далеч от Курахово, за разлика от основното направление от изток, където боевете са при Григоровка, Константиновка, Катетериновка и Антоновка, съвсем близо до Курахово.

(КАРТА) Известният с отразяването на карта на бойните действия украински телеграм канал Deep State отчита руски контрол над Николаевка, Красни Яр и Крути Яр, т.е. три селца и позиции, даващи възможност за руска атака на Мирноград от юг. Само че Deep State отчита трудости при движението на руснаците напред – на места не могат да пробият и опитват да заобиколят, на други места успяват да вървят право напред. Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке отчита, че руската армия контролира по-голямата част от Цукурино, на южния фланг на Селидово – нещо, което се говори от поне няколко дни (КАРТА). Рьопке посочва и, че украинската армия се е изтеглика сериозно на запад от Невелско, за да не се стигне до ситуация на обкръжение на украински части (КАРТА).

Специално за ситуацията на източния фронт във войната в Украйна, украинският президент Володимир Зеленски посочи, че нещата са тежки и има "голям дефицит в оборудването", което пречи да се формират и екипират изцяло по стандарт нови бригади и това пречи на ротацията, специално за Торецкото направление. Боевете там се водят в центъра на Торецк и има сведения, че ситуацията много прилича на случилото се в Бахмут. Зеленски добави, че заедно с Франция и други западни партньори Украйна работи, за да преодолее дефицитите в оборудването и амунициите, които има на места:

At a press moment in Paris, Zelensky highlighted a big equipment shortage in the East, when asked about Toretsk. After meeting with President Macron, he reminded partners of the lack of approval for long-range weapons.



💬"The situation in the East is tough. We didn't have enough… pic.twitter.com/iizzruyvar — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2024

За Краматорското направление от 2-3 дни излизат данни, че руски щурмови групи са успели да напреднат от юг отвъд канала "Северски Донец – Донбас" - Юлиян Рьопке споделя кадри (КАРТА) от украинска бомбардировка по склад, намиращ се на 650 метра западно от канала т.е. навътре в предградието "Жотовний".

Airstrike in occupied Bakhmut, Donetsk region, targeting a Russian command post with a GBU-62 JDAM-ER. pic.twitter.com/1nyqO5uaRg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2024

Сериозно раздвижване и в Курска област – и украински, и руски телеграм канали съобщават за голяма руска атака с бронирана техника при Любимовка, в посока Новоивановка. Украинският телеграм канал "Офицер+" твърди, че при атаката в бой са вкарани около 30 единици руска бронирана техника, но половината са били унищожени при първоначалния щурм. След това руснаците успели да влязат в Новоивановка, но рано тази сутрин "Офицер+" публикува кратко съобщение – изгубеното пак е върнато. (КАРТА) Deep State обаче критикува украинското командване заради операция "Курск" и прогнозира, че "сме на път към нова бъркотия", защото там се хвърлят ресурси и щял да се прави даже нов корупс. Популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" акцентира върху боевете, но с твърдение, че руснаците преминали през село Зелен път, на под 5 километра от Любимовка и прави сметки да бъде отразан завзетият от украинците участък при Олговка, до Кореново – имало обаче "още няколко населени места, окупирани и укрепени от противника от доста време":

In the Kursk region, Russian forces are giving it another go with offensive actions towards Zelenyi Shlyakh. Video footage confirms a Russian mechanized attack while Ukrainian military sources also claim a column of 30 (!) vehicles approached their positions. Reportedly 15 were… pic.twitter.com/dqRewkPSts — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2024

Всичко е относително – така прочулият се с чутовни глупости като изказвания чеченски генерал Апти Алаудинов, един от приближените до Рамзан Кадиров, описва ситуацията в Курска област. Алаудинов си призна, че при старта на операция „Курск“ на 6 август, 2024 година от украинската армия, руснаците нямали "нито един дрон във въздуха" и никой не можел да каже къде бил противникът, даже къде били руските позиции т.е. тотална дезорганизация. Затова било много трудно да се нанесат такива загуби на украинците, че да спрат настъплението. Сега обаче украинската армия била спряна, по-голямата част от влезлите в Курска област украинци били унищожени и "съгласно теорията на относителността нещата вървят добре": Русия "изби" цялата украинска армия в Курска област - Путин защо не се хвали, че Курск пак е руски?