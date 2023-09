Пътнически самолет в Русия беше на косъм от катастрофа (ВИДЕО)

Техническа неизправност и проблеми с хидравликата принуди самолета да направи аварийно кацане точно в полето. На борда на плавателния съд е имало 159 пътници и 6-членен екипаж, който е кацнал в района на Новосибирск. ОЩЕ: Гори най-старата жп гара в Москва (ВИДЕО)

In Russia, an Airbus passenger plane almost suffered a plane crash due to a technical malfunction and hydraulic problems and was forced to make an emergency landing right in the field.



There were 159 passengers and 6 crew members on board the vessel, which landed in the… pic.twitter.com/R0Dg38xhCc