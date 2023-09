Гори най-старата жп гара в Москва (ВИДЕО)

Според информация в руски медии, огънят е тръгнал от запален кош за отпадъци, но все още няма официална информация от властите.

Ленинградската гара е най-старата в руската столица. Тя работи от 1851 година.

It is fire time again. A strong fire broke out near the Moscow Leningradsky railway station. pic.twitter.com/zOHSi6ilE6