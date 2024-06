Расте броят на жертвите на израелския удар по училище в Газа (СНИМКИ)

Кореспондентът на CNN съобщава, че училището е било ударено от най-малко три ракети, които са ударили триетажната сграда. Около 20 000 разселени хора са били вътре в съоръжението, казва той. Израелската армия потвърди, че е извършила въздушният удар, но твърди, че в сградата са се укривали бойци на Хамас.

Според оценките на Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) - между 20 и 30 терористи от "Хамас" и "Ислямски джихад" са се намирали в училището на ООН, когато то е било ударено през нощта между 5 и 6 юни.

Членовете на терористичните групировки са се помещавали в три класни стаи - отделно от зоната, в която са се укривали цивилни граждани. Атаката е била отлаган два пъти, тъй като военните на Израел работили по прецизиране на плана, за да не пострадат цивилни, твърдят ЦАХАЛ, цитирани от The Times of Israel.

Израел многократно е обвинявал "Хамас", че използва училища и друга гражданска инфраструктура в Ивицата Газа, включително места, където се укриват цивилни, за терористична дейност. ЦАХАЛ предупреждават постоянно, че екстремистите ползват палестинските граждани като "жив щит".

