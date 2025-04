Русия и Украйна се срещат за мирни преговори в Турция? (ВИДЕО)

Руски и украински служители ще се срещнат лице в лице за първи път от доста време насам в турската столица Анкара, твърди CNN Turk, позовавайки се на източници в Министерството на националната отбрана в южната ни съседка. Информацията гласи, че срещата ще е на 15-16 април в командването на Военноморските сили на Турция. Темата на разговорите ще е сигурността на Черно море. От кратката публикация на 13 април се разбира, че двете страни ще обсъждат какво ще е бъдещето на сигурността в морето след евентуално прекратяване на огъня във войната.

Какво се знае за договарянето на примирие в Черно море досега?

На разговорите с американската делегация, които се проведоха миналия месец в Саудитска Арабия поотделно между САЩ и Русия и САЩ и Украйна, Киев и Москва се съгласиха на прекратяване на огъня в Черно море. Само че там безопасното корабоплаване вече не въпрос на дневен ред, след като украинските сили разнищиха Руския черноморски флот.

Диктаторът Владимир Путин обаче явно се възползва умело от наивността на американския президент Доналд Тръмп, като обвърза това примирие с редица условия, включително вдигане на част от санкциите, връщане на ключовата земеделска банка на Русия в международната банкова система SWIFT, както и достъп на руските торове и други селскостопански продукти до световните пазари: Опасен прецедент: Капанът на Путин за Черно море е напът да щракне, САЩ са вътре.

На срещата, на която ще присъстват и военни представители на чужди държави, ще бъде обсъдено военноморското измерение на военното планиране, което може да бъде направено с цел поддържане на мира в Черно море, гласи още информацията на CNN Turk.

Нюанси

Други турски медии съобщават, че все още не е ясно дали ще присъстват представители на Украйна и Русия. Вероятно не става въпрос за преговори между Киев и Москва, а за среща на турското министерство на отбраната на 15-16 април във връзка със сигурността в Черно море - в светлината на евентуално прекратяване на огъня, прави се важно уточнение в различни медийни съобщения.

Turkish media reports that it is still unclear whether representatives from Ukraine and Russia will be present

It is likely not about negotiations between Ukraine and Russia, but that the Turkish Ministry of Defense will hold a meeting on April 15-16 regarding security in the…

Тръмп смята, че разговорите за примирие вървят добре. Путин го опроверга с ракетната атака в Суми

Междувременно измина месец, откакто Украйна се съгласи на пълно 30-дневно прекратяване на огъня. Издирваният от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор обаче не го стори - той заяви, че е съгласен да се спрат ударите по енергийни обекти и от двете страни, но протака пълното примирие с куп условия. Отделно от това режимът му не спира да обвинява украинците за поразена енергийна структура - макар и без доказателства, а в същото време продължава да убива украински цивилни.

Най-пресният пример е атаката в Суми, извършена посред бял ден на Цветница, 13 април. Загинаха най-малко 32 души, включително две деца, ранени са поне 99 други. Според украинското разузнаване нападението е осъществено с две балистични ракети - или "Искандер-М", или севернокорейски KN-23.

It is already known that 20 people have died after the Russian ballistic missile strike, Sumy's Mayor just said. The amount of wounded is unknown..

Часове преди атаката Доналд Тръмп заяви, че преговорите за прекратяване на войната в Украйна вървели успешно. "Мисля, че между Украйна и Русия всичко би трябвало да е наред, и вие ще разберете за това много скоро. Идва моментът, в който или ще го приемете, или ще замълчите, и ще видим какво ще излезе от това, но мисля, че всичко върви добре", каза републиканецът на борда на Air Force One.

‼️The day before, the US president stated that negotiations to end the war in Ukraine are going well. Seriously? Is today’s strike on Sumy a sign that everything is going well??



"I think everything should be fine between Ukraine and Russia, and you'll find out about it very…

Интересно е как украинските власти ще реагират на новината за преговори с Русия в Турция и дали ще са готови да седнат на една маса с агресора - без наличието на посредник. Засега от Киев няма официално изявление, нито от Москва.

"Искаме войната да свърши. Аз лично много искам това. Борим се да оцелеем, защото нямаме друг избор. САЩ могат да сложат край на войната, но за да направят това, те трябва в крайна сметка да накажат Русия и Путин за постоянното им унижение към политиките и усилията на Тръмп. Търпението на всеки има граница и тази граница трябва да дойде за Съединените щати", заяви Андрий Коваленко - ръководител на центъра на Украйна за борба с дезинформацията.

