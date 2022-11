Русия подкрепи Иран на Световното, но самите иранци празнуваха победата на САЩ (ВИДЕО)

В Сакез – родния град на Махса Амини – дори е имало фойерверки, след като Кристиан Пулишич вкара гола за САЩ, според съобщения в социалните мрежи.

The city of Qom has arguably been the most unexpected spot of anti-regime protests since they started because its heartland of clergy in Iran. Even tonight, people are celebrating the defeat of the national team. pic.twitter.com/hPrG58Mkle

Всичко това показва колко политизиран е станал националният отбор по футбол, пишат анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Припомняме, че иранските играчи отказаха да изпълнят химна на страната преди първия си мач в Катар срещу Англия, а по-късно семействата им са били заплашени от Революционната гвардия – според източник от ФИФА. Треньорът Карлош Кейрош каза, че съставът му може да протестира, но само в рамките на правилата на световната футболна централа.

А пък в Русия, която получава дронове и други оръжия от Техеран, подкрепяха иранците. "САЩ винаги са малки, Иран винаги са големи. Иран, Русия е с теб!" - банер с такъв надпис се появи в Москва.

