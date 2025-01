Руски източник: Сирия ни отряза за военните бази, мислим как да го извъртим като победа (ВИДЕО, СНИМКИ)

Новото сирийско правителство е отказало на Русия дългосрочен наем за военни бази, твърди свързаният с руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) Telegram канал ВЧК-ОГПУ, позовавайки се на свой източник. "В момента се водят преговори за запазване на международния имидж на Руската федерация и за коректно представяне на информацията за дипломатическото поражение като победа пред обществеността", смята още каналът.

Москва подкрепяше режима на Башар Асад в Сирия, който през декември 2024 г. рухна под натиска на бунтовниците, водени от "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). При Асад руснаците разполагаха с 6 военни бази, но започнаха постепенно изтегляне. Най-важните им обекти са тези на Средиземно море - военноморската база в Тартус и военновъздушната в Хмеймим. Именно Тартус е в центъра на вниманието през последния месец, защото новото временно правителство анулира инвестиционното споразумение между пристанището и руска компания, ангажирала се да инвестира 500 милиона долара в него.

Снимка: Getty Images

Първата официална руска делегация пристигна в Сирия след падането на режима на Асад на 28 януари, за да обсъди по-нататъшното използване на военните бази на Русия. Съставът ѝ включва заместник-министъра на външните работи Михаил Богданов и специалния представител на диктатора Владимир Путин за Сирия - Александър Лаврентиев.

Reuters съобщи, цитирайки два сирийски източника, че делегацията ще се срещне с новото сирийско правителство тази седмица. Богданов заяви пред контролираната от Кремъл информационна агенция Russia Today (блокирана в ЕС), че посещението има за цел да укрепи руско-сирийските исторически отношения, основани на общи интереси.

Bloomberg цитира руски източник, запознат с въпроса, който е заявил, че Русия се бори да запази достъпа до военновъздушната база Хмеймим и пристанището в Тартус, а преговорите с новото сирийско правителство са „в застой“.

Руските военни блогъри реагираха на пристигането на руската делегация, като заявиха, че Сирия „далеч не е“ първият или дори вторият приоритет на Русия, и предупредиха да не се вярва на „стандартните фрази“ на руски или сирийски официални лица за сътрудничество.

Снимка: OSINT Technical

Telegram каналът "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, заяви, че няма надежда руско-сирийските отношения да се върнат към предишната си сила и че "Хаят Тахрир аш-Шам" има предимство в преговорите и може да издейства по-големи отстъпки от Москва. Думите са цитирани от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Междувременно руснаците продължават да евакуират военни активи от пристанището на Тартус в хода на продължаващите преговори.

Satellite images obtaiend by Svoboda radio confirm Russia is moving military equipment from Syria’s Tartus port. High-res photos show gear loaded onto Sparta & Sparta II ships. By Jan 27, Sparta II had left, while Sparta remains, now surrounded by containers. pic.twitter.com/vFttIQpLnM

Сателитни снимки от 18 и 27 януари, събрани от Planet Labs, показват, че руските военни са натоварили оборудване на товарните кораби „Спарта“ и „Спарта II“ в Тартус и че „Спарта II“ е напуснал пристанището, докато „Спарта“ е останал.

Един от най-известните OSINT-анализатори (работещи с данни от открити източници) - МТ Андерсън - публикува сателитни изображения от 23 януари, на които се вижда петролният кораб „Вязма Калининграднефт“ край пристанището. Това предполага, че руските военни са натоварили превозни средства на „Спарта“.

🇷🇺Med Sea Flotilla🇷🇺

30cm📷 from 23 Jan 2025



While no warships were detected in port, Vyazma, the Kaliningradneft class oiler was alongside



Also, Sparta and Sparta II were actively loading. Difficult to tell but Sparta's ramp may have been partially lowered to enable ro-ro pic.twitter.com/irIN0GsaHS