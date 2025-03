Руският товарен кораб Crystal Asia се запали край бреговете на Южна Корея (СНИМКИ)

Руският товарен кораб Crystal Asia се запали край бреговете на Южна Корея, предаде NEXTA. На борда е имало 23-ма членове на екипажа, 22-ма от които са руски граждани. Шест души са ранени, двама от които са в тежко състояние. Предварителните доклади предполагат, че пожарът може да е бил причинен от експлозия или неизправност на турбина в машинното отделение. Още: Експлозия потопи руски товарен кораб за военни доставки за Сирия (ВИДЕО

Хладилният товарен кораб, предназначен да транспортира нетрайни стоки, е бил на 8 км от пристанището на Гамчеон в Пусан около 7:14 сутринта местно време, когато се е разиграл инцидентът. Целият му екипаж е бил спасен, а шестимата ранени руски пътници са хоспитализирани. От тях двама са със сериозни изгаряния и наранявания. Пожарът е бил потушен в 8 ч. сутринта.

🔥Russian cargo ship Crystal Asia catches fire off the coast of South Korea



There were 23 crew members aboard, 22 of them Russian citizens.



Six people were injured, two of whom are in serious condition. Preliminary reports suggest the fire may have been caused by an explosion… pic.twitter.com/w1lizmFLWV