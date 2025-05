Саудитска Арабия легализира алкохола от 2026 г.

Кронпринц Мохамед бин Салман е разпоредил постепенното легализиране на алкохола в Саудитска Арабия, което ще започне през 2026 г., предаде NEXTA.

Според саудитските медии, страната ще въведе строго регулирана система за лицензиране, позволяваща продажбата и ограниченото консумиране на алкохол. Това е част от по-широките подготовки за големи международни събития — включително Експо 2030 и Световното първенство по футбол, насрочено за четири години по-късно. Още: Защо Саудитска Арабия разреши и нощния живот

Алкохолът е забранен в Саудитска Арабия от 1952 г., като забраната се прилага както за гражданите, така и за чужденците.

Младите саудитци искат да се забавляват. За да гарантира, че те няма да емигрират, а техният потенциал ще остане в страната, кралството инвестира много в новата Саудитска Арабия, която да е привлекателна и за младите хора. "Ясно е, че става дума за подобряване на качеството на живот, защото дава много нови възможности за свободното време", казва експерт пред АРД. Още: Саудитска телевизия редактира с изкуствен интелект ВИДЕО с Тръмп, за да скрие гаф

