Макрон изяде шамар от жена си, в Индия рухна навес на летище (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон изяде шамар или по-точно беше отблъснат с бутане в лицето не от кого да е, а от съпругата си Бриджит. Неприятната за Макрон сцена се разигра пред камера - тя беше заснета, докато двойката се готвеше да слезе от самолета при визита във Виетнам. Точно в най-неподходящия за Макрон момент вратата се отвори и епизодът беше запечатан на видео:

Не е ясно защо се е стигнало до ситуацията - досега коментар за случилото се от френската президентска институция няма. Двамата все пак слязоха заедно по стълбичката от самолета, но Бриджит впоследствие отказа да го хване за ръка, след като Макрон ѝ предложи. Той самият поздрави очакващите го официални лица сякаш нищо не се е случило.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC