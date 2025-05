Украйна има ново оръжие с изкуствен интелект, което преследва руските ракети и дронове

Кула, задвижвана от изкуствен интелект, която преследва руски ракети и дронове? Да, Украйна има на разположение вече и такова оръжие за противовъздушна отбрана под името Sky Sentinel, при това създадено изцяло от украински екип.

Според оценките от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 г. Русия е изстреляла над 45 000 атакуващи дрона срещу Украйна (предимно дронове клас "Шахед"). Всеки един, зареден с експлозиви, струва от няколко хиляди до стотици хиляди долара ("Шахед" обикновено има бойна глава от 50 килограма взрив, но вече се появи модел и с 90 килограма). Целите им са: енергийни съоръжения, гражданска инфраструктура и жилищни райони. Средно над 100 руски дрона са прелитали украинското небе всеки ден и нощ, като интензивността на войната с дронове е невиждана в съвременната история.

За отразяване на атаките Украйна разчита на западни системи за противовъздушна отбрана, изтребители, екипи за бързо реагиране и дронове-прехващачи. Но дори и този многослоен щит не е достатъчен и често е претоварен, особено когато има вълни от координирани удари с иранските "Шахед"-и и с крилати ракети.

Нуждата да се защити страната предизвика истински технологичен пробив, пише United24 Media. За да защитят народа си, украинските инженери успяха да създадат нов вид ефикасно оръжие, което може да противодейства на въздушните атаки почти изцяло само.

Sky Sentinel е автономна, контролирана от изкуствен интелект кула за противовъздушна отбрана, оборудвана с тежка картечница, която може да се върти на 360°. Тя може да порази "Шахед-136" или дори дрон, наполовина по-малък от него. Всъщност, по време на полеви тестове, тя демонстрира, че може успешно да поразява пет пъти по-малки цели от "Шахед". Sky Sentinel може да свали дори крилата ракета в рамките на обсега си.

При това не се изисква човешка намеса, като например ръчно насочване на кулата от войник. Достатъчно е да се подадат радарните данни на Sky Sentinel и тя прави всичко останало сама: открива, проследява траекторията на полета на целта, изчислява изстрела и стреля.

