Сега се сетихте: Сирийският гняв към ООН заради стотиците хиляди жертви в най-страшния затвор на Асад (ВИДЕО)

Сега дойдохте тук? След като всички умряха? Такъв вик на гняв и отчаяние от страна на сирийка, чиито роднини (вероятно) са намерили смъртта си в "Сидная", най-страшния затвор на сирийския диктатор Башар Асад, посрещна представители на ООН - в смисъл на хипербола. Всъщност жената крещеше, че всички арабски жени са роби, но от ООН не давали пукната пара.

Викът е напълно основателен - защото десетилетия под управлението на семейство Асад и ООН никога не наложи санкции заради нарушаване на човешките права в Сирия.

