Силна газова експлозия в тайвански мол отне животи (ВИДЕО)

При експлозия на газ в търговски център в Тайван този четвъртък, 13 февруари, са загинали най-малко петима души и са ранени поне 20 други. Драматични видеозаписи от взрива в град Тайчунг, на западното крайбрежие на азиатския остров, показват отломки и големи панели от външната част на средноетажна сграда, които избухват. Чува се и силен взрив. Заснетите от случайни минувачи кадри на последствията показват улицата долу, затрупана с отломки.

Има видеа и от вътрешността на мола - всичко е в руини, повредени стени и счупени тръби, от които блика вода.

Tragedy in Taiwan



A gas explosion struck a shopping mall in Taiwan, killing at least four people and injuring 24 others, according to the local fire department. pic.twitter.com/VulEX59dDq