Франция, Германия, Великобритания и Испания към Тръмп: Газа е на палестинците

Най-важните съюзници на САЩ в Европа атакуваха Доналд Тръмп за идеята му Съединените щати да поемат контрол над Ивицата Газа, изразена пред израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон. Републиканецът иска "дългосрочна собственост" върху анклава и разселване на палестинците, които да се преместят в съседни държави. Президентът на САЩ прогнозира, че опустошената от войната ивица, в която живеят над два милиона палестинци, може да се превърне в „Ривиерата на Близкия изток“.

Решение за две държави: европейски лидери подкрепят палестинците

„На палестинците трябва да им бъде позволено да се завърнат по домовете си и да възстановят Газа, а ние заставаме до тях за решението за две държави“, обяви британският премиер Киър Стармър относно създаване на държава Палестина.

"Трябва да осигурим бъдеще на палестинците в тяхната родина", каза британският външен министър Дейвид Лами.

"Газа, също като Западния бряг и Източен Йерусалим, принадлежи на палестинците", заяви германският външен министър Аналена Бербок.

"Нашата позиция по този въпрос е много ясна - Газа е земя на палестинците и те трябва да останат там", отвърна на думите на Тръмп испанският топ дипломат Хосе Албарес Буено.

"Принудителното разселване на жителите на Газа би било посегателство срещу законните стремежи на палестинците и би дестабилизирало региона", смята френското външно министерство.

Турция и Русия с позиции

"Въпросът за депортирането е нещо, което нито регионът, нито ние можем да приемем. Абсурдно е дори да се мисли за това", посочи турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от протурската платформа Clash Report.

А руският външен министър Сергей Лавров твърди, че думите на Тръмп за Газа били проява на "западната култура на отричане" - т.нар. cancel culture.

Какво смята Палестина?

Ръководителят на Палестинската автономия (палестинският президент) Махмуд Абас каза, че призивите на САЩ са "сериозно нарушение на международното право".

"Мир и стабилност в региона няма да бъдат постигнати без създаването на палестинска държава със столица Йерусалим. Никой няма право да взема решения относно бъдещето на палестинския народ от негово име", каза Абас за непризнатата все още в международен план държава Палестина.

Според неназован американски служител, цитиран от Axios, предложението на Тръмп за Ивицата Газа било негова лична идея и той прекарал поне два месеца в подготовка за предложението. Направил го е, защото не е могъл да намери други нови идеи по отношение на палестинския анклав, гласи информацията.

Според The Wall Street Journal планът на Тръмп за Газа се е оформил съвсем наскоро. Бил е пазен в тайна и е бил представен само на съветниците и сътрудниците на президента на САЩ.