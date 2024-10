След кръвна закана от Кадиров: Престрелка и убити полицаи в Ингушетия (ВИДЕО)

Трима офицери от Центъра за борба с екстремизма (ЦБЕ) в Ингушетия бяха застреляни късно снощи на руска федерална магистрала, на един от входовете на Магас – при атака срещу полицейска кола. И тримата изглежда са роднини, защото фамилията им е Аушев – това съобщава прокремълският телеграм канал Baza.

Смята се, че мишена на атаката е бил зам.-командващият ЦБЕ Адам Хамхоев. Това е трети опит той да бъде убит – при предишните два той беше раняван, твърди Baza.

Засега нападателите са на свобода – колата, която са използвали за атаката, е открита опожарена в село Майски, Северна Осетия.

Случаят става факт след като чеченският лидер Рамзан Кадиров обяви, че има кръвна вражда с трима руски депутати и сенатори, които всъщност са родом от Дагестан и Ингушетия. След изявлението на Кадиров властите в Ингушетия призоваха местните хора да не се поддават на провокации и да мислят критично: Кадиров обяви "кръвна вражда" на руски депутати и сенатори, поръчали убийството му (ВИДЕО)

Ingushetia, Russia – Three officers from the "Center for Combating Extremism" were shot and killed on a federal highway near the entrance to Magas. The assailants, who arrived in a VAZ-99 car, fled the scene after the attack.



There are also reports of the disappearance of Adam… pic.twitter.com/0HEclgphYh